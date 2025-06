Allerta caldo | primo bollino giallo a Genova le previsioni meteo

Allerta caldo a Genova: il primo bollino giallo dell’estate invita alla massima attenzione. Le temperature, sia reali che percepite, sono in rialzo già da oggi, mercoledì 18 giugno 2025, mettendo a dura prova cittadini e visitatori. Tuttavia, un miglioramento è previsto già nei prossimi due giorni, tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, portando un po’ di sollievo e più sicurezza nelle attività quotidiane.

Primo bollino giallo per il caldo a Genova, è stato emesso per oggi, mercoledì 18 giugno 2025, temperature dunque in rialzo, si quelle reali che quelle percepite. La situazione però dovrebbe migliorare già nei prossimi due giorni, almeno lievemente, perché tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno il.

