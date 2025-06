Allegri voleva portare Vlahovic al Napoli lavorava allo scambio con Osimhen Poi con Conte è tramontato Gazzetta

Allegri voleva portare Vlahovic al Napoli, lavorando a uno scambio con Osimhen e puntando su Conte, ma tutto è tramontato. La Gazzetta dello Sport, con Carlo Laudisa, analizza il futuro del centravanti serbo e svela che finora non è emersa alcuna trattativa concreta tra Napoli e Vlahovic. Se Allegri fosse diventato allenatore dei partenopei, le dinamiche di mercato avrebbero potuto cambiare radicalmente...

Allegri al Napoli stava portando allo scambio Vlahovic-Osimhen, poi con Conte è tramontato (Gazzetta) Il futuro di Vlahovic. Se ne occupa la Gazzetta dello Sport con Carlo Laudisa. L’esperto di mercato prova ad analizzare le mosse di mercato che riguardano il centravanti serbo bianconero. E scrive di una trattativa fin qui mai emersa tra il Napoli e Vlahovic. La Gazzetta scrive che con Allegri allenatore del Napoli ( era praticamente tutto fatto, lo ha ribadito Galeone qualche giorno fa ) si stava parlando di uno scambio tra Vlahovic e Osimhen. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Nelle scorse settimane qualcosa si era mosso sotto traccia, considerato che nel dialogo tra il Napoli ed Allegri era comparsa proprio la candidatura di Vlahovic con il passaggio di Osimhen alla Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri voleva portare Vlahovic al Napoli, lavorava allo scambio con Osimhen. Poi con Conte è tramontato (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: vlahovic - napoli - gazzetta - allegri

Vlahovic non è un’opzione possibile per il Napoli, il rapporto con Allegri non è idilliaco (Pedullà) - Vlahovic non è un’opzione percorribile per il Napoli, date le tensioni con Allegri. Con l’addio quasi certo di Simeone, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo centravanti, alternativo a Lukaku.

Come la scelta di Conte ha cambiato il destino di Allegri, ma anche quello di Osimhen e Vlahovic. Tutti gli intrecci tra Juve, Milan e Napoli legati alla giostra degli allenatori. #calciomercato Il Calciomarket di questa settimana su @Gazzetta_it Vai su X

"VLAHOVIC VADA VIA!" Pierpaolo Marino, in esclusiva a TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it, "consiglia" Dusan #Vlahovic: il suo annuncio sull'ipotesi #Milan! Il serbo è l'attaccante ideale per la nuova squadra di #Allegri Vai su Facebook

La trama col Napoli, l'idea Milan, il nodo stipendio: Juve, chi può davvero prendere Vlahovic; Allegri voleva portare Vlahovic al Napoli, lavorava allo scambio con Osimhen. Poi con Conte è tramontato (Gazzetta); Allegri, Conte e le trattative saltate tra Juve e Napoli.

Allegri voleva portare Vlahovic al Napoli, lavorava allo scambio con Osimhen. Poi con Conte è tramontato (Gazzetta) - Allegri voleva portarlo al Napoli, ora vuole portarlo al Milan. Riporta ilnapolista.it

Longari (Sportitalia): "Vlahovic e Rabiot nella lista di Allegri. E su Leoni..." - Gianluigi Longari ha parlato così a Sportitalia dei movimenti di mercato del Milan: "E’ uno scambio costante, quello tra Direttore Sportivo ed Allenatore, con valutazioni ... Secondo tuttojuve.com