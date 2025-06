Allegri sorprende a Coverciano | Con i calciatori bisogna essere bravi sotto quell’aspetto Vi spiego

Massimiliano Allegri sorprende ancora, questa volta a Coverciano, non più come allievo ma come docente del prestigioso Master UEFA Pro. Un ritorno inatteso che dimostra come la strada del successo richieda costante aggiornamento e competenza. La sua presenza tra i futuri allenatori è un inno alla passione per la formazione e alla bravura sotto ogni aspetto. Ecco cosa ha rivelato durante questa esperienza unica...

Allegri torna a Coverciano, ma stavolta da docente: lezione al Master UEFA Pro. Ecco cosa ha detto l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è tornato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, luogo simbolo della formazione degli allenatori italiani. Ma questa volta, il tecnico livornese non era tra i banchi come allievo, bensì in veste di docente.

Allegri, masterclass a Coverciano a Fabregas, Pisacane e Hamsik. Il concetto chiave: "Far rendere i giocatori" - Massimiliano Allegri, uno dei più brillanti allenatori italiani, si prepara a condividere la sua esperienza nella prestigiosa masterclass a Coverciano, accompagnato da icone come Fabregas, Pisacane e Hamsik.

