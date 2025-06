Allegri masterclass a Coverciano a Fabregas Pisacane e Hamsik Il concetto chiave | Far rendere i giocatori

Massimiliano Allegri, uno dei più brillanti allenatori italiani, si prepara a condividere la sua esperienza nella prestigiosa masterclass a Coverciano, accompagnato da icone come Fabregas, Pisacane e Hamsik. Il focus principale sarà il concetto chiave di massimizzare il rendimento dei giocatori, un tema centrale nel suo approccio vincente. Un’occasione unica per gli allenatori di elevare la propria metodologia e scoprire i segreti del successo nel calcio moderno.

Massimiliano Allegri docente d`eccezione a Coverciano nel corso `Master` Uefa Pro organizzato dalla Figc e che consentirà agli allenatori partecipanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - allegri - coverciano - masterclass

Evra: "Alla Juve ho visto giocatori piangere per gli allenamenti. L'addio di Dybala? Aveva problemi con Allegri" - Patrice Evra, ex difensore della Juventus, ha svelato retroscena sorprendenti in un'intervista su YouTube.

Fabregas, Hamsik e Pisacane a lezione da Allegri: masterclass a Coverciano. Il concetto chiave: "Far rendere i giocatori" - Massimiliano Allegri docente d`eccezione a Coverciano nel corso `Master` Uefa Pro organizzato dalla Figc e che consentirà agli allenatori partecipanti di ottenere. Riporta calciomercato.com

Juve, Allegri in cattedra a Coverciano: professore per un giorno - A Coverciano c'è Massimiliano Allegri in cattedra a spiegare la sua visione del gioco del calcio a tanti aspiranti mister che sognano di avere in panchina il suo stesso successo. Come scrive tuttosport.com