Allegri insiste per Cambiaso al Milan | la risposta della Juventus

Allegri insiste per portare Cambiaso al Milan, ma la Juventus non si arrende. Dopo mesi di incertezze e riflessioni, il talento torinese si prepara a una nuova avventura in bianconero, pronto a rilanciarsi e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La sfida tra club si fa calda, mentre i tifosi attendono con trepidazione il futuro del giovane promettente.

Una nuova vita in bianconero. Andrea Cambiaso è tornato al centro della Juventus dopo alcuni mesi complicati dove aveva anche pensato di andare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Juventus, quattro giocatori hanno lavorato a parte: dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners | Serie A - La Juventus affronta momenti di incertezza con quattro giocatori che hanno svolto un allenamento individuale.

#rassegnastramba 16-6-2025 passa la linea Comolli e Cambiaso conferma #juventus " ossessione vittoria " ?

Nonostante la stima di Allegri, Cambiaso non sarà l’erede di Theo Hernandez - Il ruolo cruciale di Andrea Cambiaso nella Juventus: perché il talento bianconero resta il perno della squadra nonostante l’interesse di Milan e Napoli. Da msn.com