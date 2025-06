All' asta il Kiwi di Piumazzo Un’opportunità di rigenerazione urbana

All’asta il Kiwi di Piumazzo, un’opportunità unica di rigenerazione urbana e di valorizzazione culturale. Dopo la liquidazione della Pavullese Building S.r.l., a luglio si apre un nuovo capitolo per questo simbolo locale, chiuso dal 2012. Un’occasione imperdibile per rilanciare un luogo di ricordi e di comunità, trasformandolo in un nuovo vibrante punto di incontro e sviluppo. La sfida ora è nelle mani di chi crede nel futuro di Piumazzo.

A seguito della procedura di liquidazione della pavullese Building S.r.l., nel prossimo mese di luglio si terrà l'asta per la vendita di un piccolo pezzo di storia locale: la discoteca Kiwi di Piumazzo. Chiusa definitivamente nel 2012, in una fase ormai decisamente calante della propria parabola.

