Un patrimonio unico nel suo genere si prepara a essere messo all’asta, offrendo un’occasione irripetibile di possedere pezzi di storia e lusso. Dall’eleganza degli arredi della villa di Benko sul Garda, all’autografo di Berlusconi, senza dimenticare dediche di leggende come Lauda e Tina Turner, e le iconiche insegne Ferrari. Un vero tesoro di 1.845 lotti pronti a raccontare emozioni e prestigio, custoditi in una delle location più esclusive d’Italia.

Il libro degli ospiti con le dediche di Niki Lauda, Tina Turner e Silvio Berlusconi. Ma andranno all’asta anche le insegne storiche della Ferrari e la riserve di vini pregiati. In tutto 1.845 lotti dei generi più svariati custoditi all’interno di Villa Ansaldi a Sirmione, per anni è stata la sede. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - All'asta gli arredi della villa di Benko sul Garda: c'è pure l'autografo di Berlusconi

La casa austriaca Aurena annuncia la messa all'asta di 1.845 lotti dell'inventario di Villa Ansaldi a Sirmione sul lago di Garda. L'operazione rientra nella procedura di insolvenza di Signa Holding.

