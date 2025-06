Allarme per sud Giorgetti | Spopolamento drammatico ma la politica lo ignora

Il Sud Italia si trova di fronte a un’emergenza che rischia di cambiare radicalmente il suo volto: lo spopolamento progressivo, l'invecchiamento della popolazione e la perdita di oltre 3 milioni di abitanti entro il 2050. Un allarme che, secondo il Ministro Giorgetti, viene spesso ignorato dalla politica, lasciando il problema sullo sfondo. È ora di agire prima che questa crisi diventi irreversibile.

Il Sud va verso lo spopolamento, invecchia e si spopola. 3 milioni e 400mila abitanti potrebbero mancare all’appello entro il 2050. L’allarme emerge dai dati forniti dal Ministro dell’Economia. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Allarme per sud, Giorgetti: “Spopolamento drammatico ma la politica lo ignora”

