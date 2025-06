Allarme caldo ordinanza di De Luca per lavoratori agricoli ed edili

Emesso un’allerta calore che invita aziende e lavoratori a mettere in atto misure di prevenzione e sicurezza. La salute di chi opera all’aperto durante le ore più calde è una priorità, e il provvedimento mira a ridurre i rischi legati all’afa e alle alte temperature. È fondamentale che tutti rispettino le indicazioni per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelare il benessere di chi contribuisce alla nostra economia.

Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all'esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha.

