Allarme a Torino Barriera di Milano | esagitato entra in un negozio brandendo un machete poi scappa

Un episodio di forte tensione scuote Torino: questa mercoledì 18 giugno 2025, un uomo esagitato si è presentato in un negozio di via Sesia, brandendo un machete e minacciando la titolare. La scena, che ha suscitato grande allarme tra i presenti, si è conclusa con la fuga dell'aggressore. La polizia è immediatamente intervenuta per garantire la sicurezza e avviare le indagini, mentre i residenti si chiedono cosa abbia scatenato questa escalation improvvisa.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, un nordafricano, a torso nudo e con addosso solo un paio di calzoncini, è entrato in un negozio di via Sesia brandendo un machete e minacciando la titolare alla presenza di una cliente. Forse intendeva commettere una rapina, ma poi è uscito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Allarme a Torino Barriera di Milano: esagitato entra in un negozio brandendo un machete, poi scappa

