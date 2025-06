Alla scoperta dell’Al-Ain la Juventus degli Emirati Arabi e prima rivale dei bianconeri al Mondiale per Club

Alla scoperta dell’Al-Ain, la storica rivale dei bianconeri nel mondiale per club 2025. Questo club emblematico degli Emirati Arabi Uniti, con un palmarès ricco di successi nazionali e asiatici, si distingue per il suo dominio dal 2011/12 e per un allenatore slavo che ne incarna la determinazione. Senza grandi stelle europee, l’Al-Ain rappresenta la forza e la tradizione del calcio mediorientale. Ma cosa rende questa squadra così speciale?

Club più titolato del proprio paese, due Champions League asiatiche vinte, dominio nazionale dal 201112 dopo un periodo senza vittoria, allenatore slavo. No, non stiamo parlando della Juventus ma dell' Al-Ain, primo avversario proprio dei bianconeri nel Mondiale per Club 2025. Club degli Emirati Arabi Uniti, l'Al-Ain ha grande storia e tradizione in ambito locale ma non solo. È una squadra senza "stelle europee", reduce da una stagione non positiva ma comunque valida. Le similitudini con la storia della Juve – con le dovute proporzioni – sono tante. Il motto non è "Vincere è l'unica cosa che conta", ma "Rise like a boss".

