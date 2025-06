Alla scoperta della Cicogna bianca presso l’Oasi Lago di Conza

Avventurarsi tra i colori e i suoni della natura, scoprendo il fascino di questa maestosa ospite alata, rende ogni momento un’esperienza unica. Irpiniavventura invita grandi e piccini a vivere una giornata immersi nel cuore dell’Irpinia, esplorando l’oasi e imparando tutto sulla cicogna bianca, simbolo di rinascita e speranza. Un’escursione che unisce educazione, natura e divertimento, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di chi la vive.

Una domenica all'aria aperta, tra natura, educazione ambientale e scoperta del territorio: è quanto propone Irpiniavventura con una speciale escursione presso l'Oasi Lago di Conza, interamente dedicata alla Cicogna bianca, specie simbolo dell'Irpinia.

