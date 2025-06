Alla scoperta del patrimonio ' verde' della riviera con le passeggiate meditative

Alla scoperta del patrimonio verde della riviera, le Passeggiate Meditative in Pineta offrono un'occasione unica di relax e connessione con la natura. Quando il sole sorge appena e l’aria è fresca, immergersi nel silenzio della pineta permette di rigenerare corpo e mente. Il primo appuntamento, inserito tra gli eventi di Cervia Città Giardino, promette di regalare un’esperienza indimenticabile: non mancate!

