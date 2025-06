Alla Reggia di Monza arriva una sfilata di moda | abiti in passerella per una buona causa

Alla reggia di Monza, il 24 giugno alle 18.30, si accenderà una passerella speciale: moda, solidarietà e inclusione si uniscono in un evento unico organizzato dall’associazione Don Giulio Farina. Un’occasione per coniugare bellezza e impegno sociale, sostenendo i pazienti oncologici dell’ospedale San Gerardo. Non mancate a questa serata di stile e cuore, perché ogni passo sulla passerella sarà un segno di speranza e solidarietà.

Coniugare bellezza, inclusione e solidarietà. È questo l'obiettivo dell'evento organizzato dall’associazione Don Giulio Farina di Monza, da oltre trent’anni al fianco dei pazienti oncologici dell’ospedale San Gerardo, in Villa Reale. Martedì 24 giugno, alle 18.30, nella suggestiva cornice del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Alla Reggia di Monza arriva una sfilata di moda: abiti in passerella (per una buona causa)

