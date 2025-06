Alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra Moda in luce 1925–1955 Alle origini del Made in Italy

Esplora l'evoluzione dello stile italiano attraverso la suggestiva mostra "Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy" al Palazzo Pitti. In quattro sale, il Museo della Moda e del Costume ti invita a scoprire come l'arte, la cultura e il design si sono intrecciati per creare l'identità unica della moda italiana. Un viaggio nella storia che rivela i segreti di un'epoca fondamentale: lasciati affascinare dalle immagini e dai ricordi di un passato luminoso.

Dal 18 giugno al 28 settembre 2025, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospita in quattro sale “Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy”, mostra promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra "Moda in luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy"

In questa notizia si parla di: moda - luce - costume - palazzo

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

"MODA IN LUCE 1925-1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY" Dal 18 giugno fino al 28 settembre alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la splendida mostra su cinema e moda, organizzata dall'Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Vai su X

"MODA IN LUCE 1925-1955. ALLE ORIGINI DEL MADE IN ITALY" Dal 18 giugno fino al 28 settembre alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la splendida mostra su cinema e moda, promossa dal Ministero della Cultura, organizzata e realizzat Vai su Facebook

Firenze, a Palazzo Pitti la mostra 'Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy'; Moda in Luce 1925–1955: a Firenze la mostra che racconta le radici del Made in Italy; Firenze, dal 18/6 a Palazzo Pitti la mostra “Moda in Luce 1925–1955”.

Firenze, a Palazzo Pitti la mostra 'Moda in Luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy' - Alle origini del Made in Italy” è la mostra ospitata, dal 18 giugno al 28 settembre 2025, dal Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti in quattro sale. Scrive 055firenze.it

La moda prima della Sala Bianca in mostra a Palazzo Pitti: un viaggio alle origini del Made in Italy - Fino al 28 settembre il Museo della Moda e del Costume ospita l'esposizione che ricostruisce la moda italiana dal 1925 al 1955 con cinquanta capi d’abbigliamento, accessori e contributi audiovisivi e ... Segnala intoscana.it