Alla biblioteca Bonincontro una giornata di cultura partecipazione e rigenerazione urbana e sociale

Sabato prossimo, la Biblioteca Marilia Bonincontro si trasformerà nel cuore pulsante di cultura, partecipazione e rigenerazione urbana e sociale. Dalle 10, un'intera giornata dedicata a stimolare idee, confronti e progetti condivisi, promossa in collaborazione con il Dipartimento e Chieti Solidale. Un'occasione unica per cittadini e appassionati di contribuire attivamente al futuro della nostra comunità. Non mancate: il cambiamento inizia da qui!

Una giornata di cultura, partecipazione e rigenerazione urbana e sociale quella di sabato prossimo nella biblioteca Marilia Bonincontro. Dalle ore 10 la biblioteca comunalgestita da Chieti Solidale per conto del Comune di Chieti, ospiterà la giornatrealizzata in collaborazione con il Dipartimento.

