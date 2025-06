All In | la scommessa più folle che ha cambiato il wrestling per sempre

All in: la scommessa più folle che ha rivoluzionato il wrestling moderno. Immaginate una semplice frase su Twitter, un'idea azzardata che sembrava destinata a svanire nel nulla. Eppure, da quella provocazione nacque l’evento più iconico dell’AEW, dando vita a una nuova era di talento e competizione, minacciando il dominio della WWE. Tutto iniziò così, con un click. La storia di come una scommessa digitale abbia cambiato per sempre il mondo del wrestling...

Se dovessimo raccontare la storia più assurda del wrestling moderno, probabilmente inizierebbe così: “C’era una volta un giornalista che disse la cosa sbagliata al momento sbagliato su Twitter.”. E così, con la stessa casualità di un jackpot su una slot di Las Vegas, nacque non solo l’evento più importante dell’ AEW, ma l’intera compagnia che oggi sfida il monopolio della WWE. Tutto iniziò con una provocazione su Twitter. Maggio 2017. Dave Meltzer, il guru del wrestling journalism, commette l’errore più produttivo della sua carriera: risponde a un fan che gli chiedeva se la Ring of Honor potesse vendere 10. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - All In: la scommessa più folle che ha cambiato il wrestling per sempre

In questa notizia si parla di: wrestling - scommessa - folle - cambiato

La Juventus vola in Champions dopo una rimonta folle contro il Venezia condannato alla B, la Roma stacca un pass meritatissimo per l’Europa League, la Fiorentina è in Conference Vai su Facebook

La scommessa di Natale, quasi mezzo milione con 4 euro: si filma mentre gli cambia la vita; Bolletta da sogno, vale 1 milione e 600mila euro: manca solo un evento, lo scommettitore la rivende; Rifiuta 112mila euro per portare in fondo la folle scommessa sul Liverpool: perde tutto in 6 minuti.

Wrestling , il ritorno di Roman Reigns: "La malattia mi ha cambiato, vedo le cose in maniera diversa" - WWE, ROMAN REIGNS A REPUBBLICA: "LA LEUCEMIA MI HA CAMBIATO" - Lo riporta repubblica.it