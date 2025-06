Alimentazione Sanfrancesco Unaitalia | L’82% della gen Z consuma frequentemente carne bianca

La passione degli italiani per le carni bianche, in particolare tra i giovani, è in costante crescita. Secondo l’indagine di Unaitalia, ben l’82% della Generazione Z dichiara di consumarle frequentemente, evidenziando un trend che unisce gusto e attenzione a uno stile di vita più leggero. Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, sottolinea come questa preferenza rappresenti un’opportunità per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, alimentando nuove scelte consapevoli.

(Adnkronos) – "Gli italiani continuano ad amare molto le carni bianche, soprattutto i giovani. L’82% della generazione Z dichiara infatti di consumare frequentemente questo prodotto". Lo ha detto Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, l’associazione di riferimento delle carni avicole italiane, commentando quanto emerso dall’indagine 'Italiani e carni bianche, tra falsi miti e nuovi food trend', . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

