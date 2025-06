AliExpress la Commissione europea minaccia multe

L'ombra delle multe minaccia AliExpress e Alibaba, sotto scrutinio per violazioni del Digital Services Act. L’indagine della Commissione Europea mette in luce criticità che potrebbero costare caro alla piattaforma di ecommerce, con sanzioni salatissime in arrivo. La sfida è aperta: riuscirà Alibaba a mediare e rispettare le nuove regole o il costo sarà altissimo? Restate sintonizzati, perché il futuro del commercio online europeo potrebbe cambiare radicalmente.

L'indagine sulla piattaforma di ecommerce ha portato alla formalizzazione di violazioni delle regole sancite dal Digital Services Act. Alibaba prova a mediare, ma rischia multe salatissime.

La Commissione ritiene che il colosso cinese dell’e-commerce abbia violato l’obbligo previsto dalla legge europea sui servizi digitali (Dsa) di valutare e mitigare i rischi legati alla diffusione di prodotti illegali Vai su Facebook

