AliExpress illegale nell’Ue violato il Dsa | cosa succede ora

Recentemente, l’UE ha avviato un’indagine su AliExpress, sospettata di aver violato il Digital Services Act (DSA) riguardo alla diffusione di prodotti illegali. Questa scoperta potrebbe segnare un passo decisivo nella tutela dei consumatori e della legalità online. Ma cosa succede ora? E quali sono le conseguenze per la piattaforma e per gli utenti? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

In seguito a un’indagine approfondita avviata il 14 marzo 2024, la Commissione europea ha riscontrato, in via preliminare, che AliExpress – piattaforma di e-commerce cinese appartenente al gruppo Alibaba – potrebbe aver violato il Digital Services Act (DSA), non rispettando l’obbligo di valutare e ridurre i rischi connessi alla diffusione di prodotti illegali. Lo rende noto la Commissione in un comunicato ufficiale. L’indagine dell’Ue. L’esecutivo Ue ha inoltre accolto e reso giuridicamente vincolanti una serie di impegni presentati da AliExpress per affrontare criticità come la trasparenza sulla pubblicità e il funzionamento dei sistemi di raccomandazione della piattaforma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it