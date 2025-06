Alessandro Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft | insieme a Marc Innaro si parla di Russia

Alessandro Di Battista, con il suo tipico sguardo critico e coinvolgente, ci invita a riflettere sulla complessità del mondo e sui pregiudizi che spesso ci limitano. Insieme a Marc Innaro, apre una finestra sulla Russia, un territorio sfaccettato e al centro dell’attenzione globale. La serie “La polvere del mondo”, disponibile su TvLoft da giugno 18, ci promette un viaggio tra storia e realtà, perché conoscere significa scoprire oltre la superficie e…

“A volte pensiamo di conoscere, ma siamo solo esecutori dei nostri stessi pregiudizi. Il mondo è grande e complicato, la realtà spesso è coperta dalla polvere”. Così Alessandro Di Battista inizia la serie di quattro approfondimenti “La polvere del mondo”, disponibili su TvLoft dal 18 giugno: si comincia con la Russia, attraverso un excursus storico su un “Paese che non è né Asia né Europa”, diventato centrale nell’attualità di tutti noi dopo il 24 febbraio 2022, data di inizio dell’ invasione dell’Ucraina. Di Battista, che ha viaggiato in Russia nel giugno 2022 realizzando una serie di reportage per Il Fatto Quotidiano, si avvale dell’aiuto di Marc Innaro, ex corrispondente Rai da Mosca fino al 2022, poi mandato alla sede del Cairo e ora in pensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it