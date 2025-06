Alessandro Benetton | Avere un governo stabile in Italia è un valore

Alessandro Benetton sottolinea come un governo stabile rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita e la sicurezza del nostro Paese. In un contesto globale di instabilità , il suo pensiero invita ciascuno a fare la propria parte per costruire un’Italia più forte e resiliente. La stabilità politica non è solo un obiettivo, ma un valore imprescindibile per un futuro prospero. È arrivato il momento di agire insieme per garantire questa stabilità .

(Adnkronos) – "Io penso che ognuno di noi deve fare la propria parte per migliorare e guardare avanti". E' quanto ha detto Alessandro Benetton, rispondendo a una domanda sulla situazione politica globale, nel corso del programma 'L'Aria che tira' su La7. "Il panorama di oggi per chi fa impresa è un panorama di grande instabilità , . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandro Benetton: “Avere un governo stabile in Italia è un valore”

In questa notizia si parla di: alessandro - benetton - avere - governo

Alessandro Benetton. La lezione di Kelly Slater. Il surf fa volare le startup - realizzare qualcosa di innovativo e duraturo. Come Kelly Slater in mare, le startup italiane si sollevano con passione e determinazione, dimostrando che il vero successo nasce dalla dedizione, dalla preparazione e dalla capacità di cavalcare le onde del mercato.

Alessandro Benetton: «Mia figlia Luce aveva un bozzo sulla gamba, sono stati giorni terribili. I miei tre ragazzi mi hanno fatto capire cosa conta davvero» Vai su Facebook

L'Italia e la situazione politica globale, le parole di Alessandro Benetton; Generali, dai fondi più voti a Philippe Donnet. I Benetton verso l’astensione e Andrea Orcel pronto a sostenere la lista Caltagirone; Generali, Donnet pronto a illustrare al governo la bontà della jv con Natixis.

Alessandro Benetton: "Avere un governo stabile in Italia è un valore" - E' quanto ha detto Alessandro Benetton, rispondendo a una domanda sulla situazione politica glob ... msn.com scrive

Alessandro Benetton: «La mia Luce? Trovai un bozzo sulla gamba, furono giorni terribili». Cosa fanno oggi i figli - Alessandro Benetton, secondogenito di Luciano Benetton e di Maria Teresa Maestri, imprenditore, a capo di una famiglia importante e impegnativa, nel nuovo libro "Mai fermi" si racconta a ... Come scrive msn.com