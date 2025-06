Alessandrini M5s sul consorzio bonifica centro | Bollette salate e niente acqua per gli agricoltori la Regione faccia chiarezza

Alessandrini M5S denuncia un grave preoccupante scenario nel consorzio di bonifica centro: tariffe salate e zero acqua per gli agricoltori, con danni irreparabili a campi e famiglie. La regione deve intervenire immediatamente per fare chiarezza e tutelare il settore agricolo, colpito ingiustamente da questa gestione fallimentare. È ora di mettere al primo posto le esigenze degli agricoltori e garantire risposte concrete.

Intervenire subito per avere chiarezza sull'operato del consorzio bonifica centro che aumenta le tariffe ma non eroga acqua per i campi. A dirlo la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini: "Campi bruciati, orti distrutti, raccolti compromessi e famiglie in ginocchio. Eppure le.

