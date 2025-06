Alessandra Maiorino M5S a TPI | Quest’Europa è irriconoscibile | dimentica i diritti e spreca 800 miliardi in armi

Alessandra Maiorino del M5S accende i riflettori su un panorama europeo irriconoscibile, dove i diritti vengono dimenticati e miliardi di euro vengono sprecati in armi. Con l’evento “UNITE”, la senatrice mira a rafforzare la voce delle donne in politica, un passo fondamentale per cambiare le sorti del nostro Paese. Perché, senza una reale partecipazione femminile, il cambiamento resta solo un sogno.

Senatrice Alessandra Maiorino, oggi l’evento “UNITE”, promosso dal comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del M5S, arriva alla sua seconda edizione: quali sono gli obiettivi? «Abbiamo dato vita al format “UNITE” per favorire e incentivare l’azione delle donne in politica, perchĂ© se noi stesse non decidiamo di partecipare attivamente sarĂ molto difficile cambiare le cose». Eppure, alle elezioni politiche del 2022, la rappresentanza femminile è calata per la prima volta negli ultimi 20 anni e nemmeno la partecipazione è in crescita. «La politica in generale non è evidentemente in grado di destare l’interesse delle donne, che percepiscono come le questioni che le riguardano non vengano trattate seriamente ma diventino sempre temi di serie B. 🔗 Leggi su Tpi.it