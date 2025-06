Aler affitta 16 case a dipendenti del Besta | Aiutiamo il personale a permettersi Milano

Grazie a una nuova convenzione firmata a Palazzo Lombardia, Aler ha affittato 16 appartamenti a canone concordato per dipendenti dell’Irccs neurologico Carlo Besta di Milano. Questa iniziativa permette agli infermieri e al personale sanitario di vivere vicino al loro luogo di lavoro, facilitando il loro quotidiano e rafforzando il legame tra cittadini e servizi sanitari pubblici. Scopri come questa strategia trasforma il modo di abitare e lavorare in città.

Sedici appartamenti dell’Aler affittati a canone concordato a infermieri e altro personale sanitario, vicinissimi al posto in cui lavorano, che è l’Irccs neurologico Carlo Besta di Milano. Ecco cosa prevede una convenzione appena firmata a Palazzo Lombardia tra la Regione, l’Azienda lombarda edizlizia residenziale e la Fondazione Besta. Gli alloggi saranno assegnati con un apposito bando, rivolto a dipendenti dell’Istituto neurologico pubblico con un Isee tra i diecimila e i quarantamila euro. Sono gli stipendi ai quali in Italia lavorano infermieri e tecnici (professionisti con tanto di laurea), oltre agli indispensabili Oss, negli ospedali pubblici; e rendono impervio permettersi un affitto nella sempre più follemente cara Milano, ricorda il presidente della Regione Attilio Fontana sottolineando che l’operazione di metter loro a disposizione, "attraverso l’Aler, abitazioni a costi accessibili scongiura" che siano costretti a lasciare le strutture sanitarie lombarde per andare a lavorare altrove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aler affitta 16 case a dipendenti del Besta: "Aiutiamo il personale a permettersi Milano"

In questa notizia si parla di: besta - aler - dipendenti - personale

