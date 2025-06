Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sono tornati insieme il post a sostegno dell'indiscrezione sugli ex di UeD

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, una delle coppie più amate di UeD, sembrano aver ritrovato l’amore dopo la separazione annunciata due mesi fa. La loro storia, che ha conquistato il cuore di molti, sembra essere tornata a splendere grazie a un colpo di scena inatteso. Alessandro Rosica ha svelato il loro ritorno, confermato dalle dolci immagini condivise sui social. La domanda ora è: questa volta, sarà per sempre? Scopriamolo insieme.

Dopo la rottura annunciata due mesi fa, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sembrerebbero essersi riavvicinati. Una prima indiscrezione è arrivata da Alessandro Rosica, che su Instagram ha annunciato il loro ritorno: "Lei l'ha perdonato", le parole. A sostegno di quanto detto dall'esperto di gossip, un post pubblicato dall'influencer in cui figurano entrambi, molto affiatati, insieme ai loro due figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

un grande riscontro tra i fan, desiderosi di vedere di nuovo questa coppia unita e felice. Dopo le difficoltà e le voci di tradimento, finalmente il sorriso torna a illuminare il loro volto, dimostrando che l'amore può superare anche le prove più dure.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri festeggiano il compleanno del loro primo amore, il figlio Niccolò Con una bellissima foto di famiglia, l’ex tronista di #UominieDonne ha dedicato un messaggio speciale al figlio: “Sono passati già 10 anni. Auguri amore mio Vai su Facebook

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sono tornati insieme, il post a sostegno dell'indiscrezione sugli ex di UeD; Separazione Aldo e Alessia, ex tronista in lacrime: Ci siamo dati tutto. Me ne sono andato io di casa; Compleanno di Alessia Cammarota, scritta sulla torta conferma la separazione da Aldo Palmeri?.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: ritorno di fiamma per gli ex Uomini e Donne?/Gesto social scatena le voci - Spuntano alcuni movimenti social che non passano inosservati. Si legge su ilsussidiario.net

Ritorno di fiamma tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri? I segnali sui social non passano inosservati - Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, ex protagonisti di Uomini e Donne, festeggiano insieme il compleanno del primogenito, alimentando speranze di riavvicinamento dopo la loro recente separazione. Scrive ecodelcinema.com