Albertini cambia rotta e saluta l' International Rally Cup

Mentre ci si avvicina rapidamente al terzo round dell'International Rally Cup, il Rally San Martino di Castrozza previsto per il fine settimana, tra le file degli assenti figura Cristian Albertini, reduce da un inizio di stagione che non lo ha di certo premiato. Il portacolori di Omega, dopo aver.

