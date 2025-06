Albergo dei Poveri Giuli | Il recupero del complesso borbonico è il progetto più imponente del Sud

Il recupero del Real Albergo dei Poveri di Napoli rappresenta un’opera di grande rilievo, simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio culturale del Sud Italia. Con oltre 100mila mq nel cuore della città, questa straordinaria trasformazione mira a ridare vita a un complesso storico incompiuto, colpito dal sisma dell’80. Ora, grazie a investimenti concreti e visioni ambiziose, il progetto sta finalmente prendendo forma, segnando un nuovo capitolo per Napoli e il Mezzogiorno.

“Il Ministero della Cultura ha investito con convinzione su Napoli ben prima che io diventassi ministro. Il progetto più imponente, non soltanto per la città ma per l’intero Mezzogiorno, è il recupero del Real Albergo dei Poveri: parliamo di 100mila mq nel centro di Napoli, un’opera incompiuta colpita dal sisma dell’80 e che da decenni è in attesa di una nuova sistemazione. La sistemazione adesso c’è, con il progetto esecutivo finanziato per un totale di 148 milioni di euro, per restituirlo alla città e al mondo”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenendo al convegno “L’economia della cultura ” organizzato da Il Mattino e dal Comune di Napoli nel Teatro San Carlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it