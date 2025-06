Al volante in condizioni da coma etilico l' automobilista fa schizzare l' etilometro a 3 g l

Un episodio incredibile di irresponsabilità al volante scuote la comunità di Santarcangelo. Un trentenne, notato in condizioni molto preoccupanti mentre zigzagava per le strade, ha raggiunto un record impressionante: un etilometro che segna 3 g/l, livelli da coma etilico. Un comportamento che mette in grave pericolo la sua vita e quella degli altri, dimostrando quanto sia fondamentale sensibilizzare sull'importanza del rispetto delle norme stradali e della sicurezza pubblica.

E' un record assoluto quello fatto segnare da un trentenne di Santarcangelo, fermato da una pattuglia della Locale allarmata per un'auto che zigzagava pericolosamente lungo la strada, che ha fatto segnare all'etilometro un tasso da coma etilico. L'uomo è stato notato nel pomeriggio di domenica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Al volante in condizioni da coma etilico, l'automobilista fa schizzare l'etilometro a 3 g/l

