Al via le celebrazioni per i 70 anni della Conferenza di Messina

Oggi si aprono ufficialmente le celebrazioni per il 70° anniversario della Conferenza di Messina, un momento storico che ha dato il via al processo di integrazione europea. Promossa dalla Regione Siciliana e sostenuta da importanti partner istituzionali, questa commemorazione riveste un ruolo fondamentale nel ricordo e nella riflessione sul cammino condiviso verso l’unità. Un’occasione speciale per riscoprire il valore della cooperazione e guardare al futuro con speranza.

(Adnkronos) – Hanno preso inizio oggi le Celebrazioni per i settant'anni dalla storica Conferenza di Messina e Taormina che segnò l'avvio del processo di integrazione europea. Promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fondazione Taormina Arte Sicilia e i Comuni di Messina e Taormina, con

