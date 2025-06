Al via la prima edizione del Premio FVGreen per progetti sostenibili e innovativi

Al via la prima edizione del premio FVGreen, un riconoscimento regionale dedicato a progetti sostenibili e innovativi nel Friuli Venezia Giulia. Questa iniziativa mira a valorizzare e diffondere le buone pratiche ambientali messe in campo da imprese, amministrazioni pubbliche e realtà locali, affermando l’impegno della regione verso un futuro più green. Un’occasione imperdibile per eccellenze che abbracciano la sostenibilità e l’innovazione, contribuendo a plasmare un domani migliore.

Un riconoscimento regionale per valorizzare e diffondere le buone pratiche ambientali e sostenibili messe in campo da imprese, amministrazioni pubbliche e realtà del territorio: è il premio "FVGreen - Premio Sostenibilità Friuli Venezia Giulia", presentato oggi dall'assessore Fabio Scoccimarro.

