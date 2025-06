Al via la Maturità 2025 2027 studenti alla prova tra riti e scaramanzie | È il vostro momento

Al via la maturità 2025, un momento carico di emozioni e tensione per oltre 2.000 studenti a Prato. Tra riti scaramantici e ultime ripetizioni, si avvicinano al grande passo verso il futuro. La prima prova scritta rappresenta il primo vero spartiacque della vita adulta, un’occasione di crescita e sfida. A sostenerli, anche il presidente della Provincia, che ricorda loro di affrontare questa prova con coraggio e determinazione. Il loro momento è arrivato: sarà un viaggio indimenticabile.

Suona la campanella più temuta e attesa: quella della prima prova scritta dell' esame di Stato. A Prato saranno 2.027 gli studenti che affronteranno la maturità 2025, 21 in più rispetto allo scorso anno. Un esercito di ragazzi che, tra rituali scaramantici, caffè all'alba e ultimi ripassi nervosi, si prepara ad affrontare quello che per molti è il primo vero spartiacque della vita adulta. A incoraggiarli, anche il presidente della Provincia Simone Calamai, che stamattina, alle 7.30, si recherà all'Istituto Gramsci-Keynes per portare il suo saluto ai maturandi. "Questo momento rappresenta la conclusione di un percorso importante, fatto di impegno, sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni, amicizie e scoperte - scrive Calamai -.