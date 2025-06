Al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo

È iniziata l’attesa 46ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, un appuntamento imperdibile che celebra l’eccellenza dell’informazione e della comunicazione. Con focus su attualità globale e innovazioni nel settore, questa edizione promette incontri stimolanti e riconoscimenti prestigiosi ai protagonisti del giornalismo mondiale. Tra i premiati, spicca Anton Troianovski di Politico.eu, simbolo di un mondo in continua evoluzione. L’evento si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per il settore.

ISCHIA (ITALPRESS) – Venerdì al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo, la manifestazione italiana dedicata, all’informazione, alla comunicazione ed ai suoi protagonisti vivrà una intensa edizione 2025, interrogandosi sull’ attualità nazionale e internazionale e sui nuovi modelli della comunicazione. Ad aggiudicarsi il Premio Ischia nelle sue diverse sezioni: Anton Troianovski, Politico.eu come premi internazionali, Nina Palmieri de “Le Iene” e la Domenica sportiva per la sezione Tv e Sport. Premi speciali Ischia alla carriera a Emilio Giannelli e all’Ansa per gli 80 anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ischia - edizione - premio - internazionale

Ischia, si conclude con successo la 44esima edizione del Meeting d’Estate - Il Meeting d’Estate di Ischia si conferma ancora una volta come l’appuntamento imperdibile per gli amanti del calcio e dello spettacolo.

Greta Cristini è la vincitrice della quarta edizione del premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, promosso dal gruppo Unipol nell’ambito della 46°edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo ha deciso la giuria composta da Vittorio V Vai su Facebook

'Comunicazione sostenibile', riconoscimento a Barbara Stefanelli. Nell'ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo #ANSA Vai su X

Al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo; Premio Ischia internazionale di giornalismo, via alla 46° edizione: ecco i vincitori; Premio Ischia internazionale di Giornalismo: A Greta Cristini “Opening New Ways of Journalism” promosso da Unipol.

Al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo - ISCHIA (ITALPRESS) – Venerdì al via la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo, la manifestazione italiana dedicata, all’informazione, alla comunicazione ed ai suoi protagonisti v ... Come scrive msn.com

Da venerdì al via il premio Ischia di giornalismo - è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il premio ... Si legge su msn.com