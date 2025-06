Al via la 14ª edizione del Circuito del Frignano | sei tappe tra sport natura e passione

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore del Frignano: la 14ª edizione del Circuito, tra sport, natura e passione, torna a emozionare i podisti di Modena e non solo. Sei tappe indimenticabili che uniscono adrenalina e panorami mozzafiato, culminando con la tradizionale “Panoramica” di sabato 21 giugno. Un appuntamento imperdibile che celebra l’amore per la corsa e la bellezza del territorio. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande avventura!

È arrivato alla sua 14ª edizione ed è ormai diventato un appuntamento fisso per i podisti modenesi e non solo. Il "Circuito del Frignano" è pronto a prendere il via sabato 21 giugno a Monchio con la tradizionale "Panoramica", prima delle sei attesissime gare che compongono l'edizione 2025.

