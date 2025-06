al via la 1000 miglia 2025

La 1000 Miglia 2025 ha preso ufficialmente il via, tra entusiasmo e ammirazione. Dopo la suggestiva passerella a Brescia, i 430 splendidi veicoli d’epoca si preparano a sfidare 1900 chilometri di emozioni, attraversando paesaggi mozzafiato e storie di passione automobilistica. Un evento imperdibile che unisce tradizione, stile e adrenalina, dimostrando che il fascino delle auto d’epoca è più vivo che mai. La gara promette di essere indimenticabile.

(Adnkronos) – La quarantatreesima edizione rievocativa della 1000 Miglia ha preso il via. Dopo la classica passerella sulla rampa di viale Venezia a Brescia, gremito per l’occasione di cittadini, turisti, appassionati e curiosi, tutti rapiti dal fascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest’anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno, gli equipaggi si sono subito diretti verso la salita al Castello di Brescia per le prime Prove Cronometrate di questa edizione. Ha fatto poi seguito il canonico Controllo Timbro con Village Parade in Piazza Vittoria, ultimo saluto degli equipaggi alla Città della 1000 Miglia con arrivederci a sabato 21, giorno d’arrivo della gara. 🔗 Leggi su Seriea24.it