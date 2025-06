Al via i lavori di riqualificazione del centro della Federazione bocce al Torrino

Con entusiasmo si annunciano i lavori di riqualificazione del centro della Federazione Italiana Bocce al Torrino, un passo importante verso il rinnovamento e lo sviluppo dello sport. Questo ambizioso progetto trasformerà il Centro Tecnico Federale in un polo all’avanguardia, integrando nuove strutture e servizi per atleti e appassionati. Il futuro del bocce in Italia prende forma, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo e innovazione.

(Adnkronos) – Un altro obiettivo raggiunto per la Federazione Italiana Bocce. Parte ufficialmente il piano di riqualificazione della Casa delle Bocce a Roma, al Torrino, al Centro Tecnico Federale, impianto di proprietĂ comunale. Il progetto è finalizzato alla costruzione della nuova sede degli uffici federali e ad atre opere, come la piscina da 15 metri, i due campi da padel, l’efficientamento energetico, la recinzione dell’intera struttura sportiva e la ristrutturazione di alcune stanze della foresteria.  Attualmente è l’unico bocciodromo in Italia che può ospitare tutte le specialitĂ federali (raffa, petanque, volo, beach bocce, bocce paralimpiche, boccia paralimpica) e si estende su una superficie di circa 28. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Al via i lavori di riqualificazione del centro della Federazione bocce al Torrino

