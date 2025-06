Al via i lavori di rifacimento della stazione ferroviaria

Al via i lavori di rifacimento della stazione ferroviaria di Itri, un progetto che trasformerà il cuore pulsante del paese. Le attività preparatorie sono già in corso, segno di un rinnovamento che porterà maggiore funzionalità e modernità. Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando con impegno per finalizzare le risorse e dare vita a un'infrastruttura all'altezza delle aspettative dei cittadini e dei viaggiatori. È un passo importante verso un futuro più efficiente e sostenibile per il territorio.

Hanno preso avvio in queste ore le attività preparatorie per gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Itri. Rete Ferroviaria Italiana sta infatti predisponendo tutti gli atti necessari alla finalizzazione delle risorse finanziarie da utilizzare sullo scalo ferroviario di.

