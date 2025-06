Al via i cantieri di bitumazione in via Carlino a Mascali

Saranno completati nello spazio temporale di una settimana i lavori di bitumazione di via Carlino, l’asse viario di collegamento tra Mascali e le frazioni collinari di Sant'Antonino, Santa Venera e Nunziata, il cui manto stradale era ridotto da lungo tempo ai minimi termini. L'intervento è stato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Al via i cantieri di bitumazione in via Carlino a Mascali

