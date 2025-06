Al via Battiti Live 2025 | 170 artisti 5 serate e location mozzafiato

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Battiti Live 2025! Dopo il successo straordinario del 2024, la 23ª edizione promette cinque serate di pura energia, musica e spettacolo, con oltre 170 artisti e location da sogno. La novità di quest’anno? Casa Battiti, uno spazio esclusivo per artisti e creator, condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Scopri tutti i dettagli, gli ospiti e...

News Tv. Dopo il successo clamoroso del 2024, Battiti Live torna per la sua 23ª edizione con un evento ancora più ambizioso: cinque serate consecutive dal 18 al 22 giugno, con oltre 170 performance, un cast di superstar e una produzione spettacolare. Ma non è tutto: quest’anno debutta anche l’innovativa Casa Battiti, spazio esclusivo per artisti e creator. Alla guida, Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Scopri tutti i dettagli, gli ospiti e le novità di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Leggi anche: “Il mio c*** non ha prezzo”: “Amici” choc, l’ex allievo contro Maria Ilary Blasi al timone: nuova edizione, stessa energia. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Al via “Battiti Live 2025”: 170 artisti, 5 serate e location mozzafiato

In questa notizia si parla di: battiti - serate - artisti - location

Battiti Live 2025, il cast completo di tutte le serate - Scopri il cast completo di Battiti Live 2025, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Cinque serate imperdibili che uniscono il meglio del Festival di Sanremo, hit estive e la travolgente trap, creando un mix irresistibile di musica e divertimento.

Lucio Corsi, Giorgio Poi, Joan Thiele, Afterhours sono i protagonisti del Men/Go Music Fest 2025 Il festival di Arezzo torna dall'8 al 13 luglio con sei serate imperdibile, di cui cinque gratuite. La nuova edizione del festival si terrà dall’8 al 13 luglio al Parco il Prat Vai su Facebook

Torna la musica del Cornetto Battiti Live, con Ilary Blasi e Alvin; Battiti Live Compilation, i cantanti in scaletta nella puntata di lunedì 2 settembre e a che ora inizia su Canale 5; Battiti Live oggi 15 luglio: cantanti scaletta orari tv streaming |Style.

Cornetto Battiti live: è Molfetta la location delle cinque serate no stop con il meglio della musica - Confermati per il secondo anno alla conduzione Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Come scrive msn.com

A Molfetta parte il Cornetto Battiti Live: le anticipazioni sul cast della prima serata - Il 18 giugno, tra gli altri, sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Fedez, Gabry Ponte, Joan Thiele, Ofenbach, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Serena Brancale, ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it