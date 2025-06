Al via alcuni divieti in via Da Vinci e via Michelangelo per lavori Aca | i dettagli

Lavori in corso per migliorare la rete idrica: da giugno a luglio, via Michelangelo e via Leonardo Da Vinci saranno interessate da restrizioni al traffico e divieti di sosta. La strada si trasformerà temporaneamente in un cantiere a cielo aperto, ma questi interventi sono fondamentali per garantire un servizio più efficiente e sicuro. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti: la vostra pazienza contribuirà a rendere la città più moderna e vivibile.

A seguito di alcuni importanti lavori dell'Aca per la posa in trincea di 2 tubazioni di ghisa, via Michelangelo e via Leonardo Da Vinci dal 19 giugno al 30 luglio saranno interessate da alcuni divieti e limitazioni alla viabilità ovvero il restringimento della carreggiata e divieto di sosta e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Al via alcuni divieti in via Da Vinci e via Michelangelo per lavori Aca: i dettagli

In questa notizia si parla di: alcuni - divieti - vinci - michelangelo

Per le prove di carico scattano alcuni divieti sul ponte della Libertà : i dettagli - Per garantire la sicurezza durante le prove di carico statico sul ponte della Libertà , sono stati adottati alcuni divieti temporanei.

Strade piene di buche pericolose, scattano i lavori in viale Michelangelo e via Mauro De Mauro; VIDEO | Ecco come cambia il percorso su via del Santuario, per gli studenti del Da Vinci implementate le corse del 4/; Proseguono i lavori di Terna, chiusa via del Santuario in direzione nord.

Al via alcuni divieti in via Da Vinci e via Michelangelo per lavori Aca: i dettagli - Scattano divieti dal 19 giugno fino al 30 luglio su via Da Vinci e via Michelangelo per la posa di alcune tubature dell'Aca ... Si legge su ilpescara.it