Al via Africa Short il concorso di corti di Cinelà Festival di Cinema Africano e Oltre

Preparati a vivere un’estate di emozioni e talento con CINELÀ AFRICA SHORT, la sezione estiva del Festival di Cinema Africano e Oltre. Dal 21 al 28 giugno, il Cinema Teatro San Massimo si trasforma in un palcoscenico per i cortometraggi più innovativi e coinvolgenti dell’Africa, proiettati all’aperto sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per scoprire storie uniche e lasciarsi catturare dalla magia del cinema africano. Non mancate!

AFRICA SHORT – Festival di Cinema Africano e Oltre Dal 21 al 28 giugno | Cinema Teatro San Massimo, Verona Progettomondo è uno dei promotori di Cinelà, Africa Short: otto serate di cinema all'aperto dedicate al meglio del corto d'autore africano e