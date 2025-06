Al teatro Fraschini di Pavia appuntamento con Chiedilo alla luna

Al Teatro Fraschini di Pavia, il 19 giugno alle ore 21, torna in scena “Chiedilo alla Luna”, lo spettacolo che da quindici anni incanta e ispira con la sua poesia. La compagnia “I Satelliti” presenta una creazione ricca di emozioni e desideri, un viaggio verso le stelle e i sogni irraggiungibili. Un appuntamento imperdibile per chi non smette mai di credere nella magia dell’immaginazione e della speranza.

Pavia, 18 giugno 2025 - Dopo quindici anni di spettacoli, trasferte e creazioni collettive, la compagnia “I Satelliti” torna in scena con una nuova visione. “Chiedilo alla Luna” è un atto poetico, una dichiarazione di desiderio, un gesto creativo che guarda in alto: là dove i sogni sembrano distanti, ma continuano a chiamare chi non smette di cercarli. Questo nuovo spettacolo andrà in scena domani, giovedì 19 giugno alle 21 al teatro Fraschini di Pavia. Un lavoro corale nato dal tempo condiviso, dalla necessità di raccontare e reinventare, trasformando i limiti in linguaggio e la fragilità in forma viva, scenica, urgente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al teatro Fraschini di Pavia appuntamento con “Chiedilo alla luna”

In questa notizia si parla di: pavia - teatro - fraschini - chiedilo

Pavia segreta: visita guidata all'ex convento di S. Tommaso e alla Cappella Bottigella Vai su Facebook

Il 9 gennaio a Pavia l'ex di Campioni Gullo presenta un brevetto mondiale: tra gli ospiti Altafini e Beccalossi; Un anno di cultura al Teatro Fraschini: il calendario completo della stagione 2024-2025; Cittadini a teatro: apertura straordinaria del Fraschini di Pavia per i 250 anni.

La stagione 2025 – 26 del Teatro Fraschini di Pavia - La nuova stagione del Teatro Fraschini di Pavia, tra opera, danza, musical e prosa. Lo riporta paviafree.it

Telethon torna al Teatro Fraschini di Pavia per un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi - PAVIA – Sabato 6 aprile il prestigioso palco del Teatro Fraschini di Pavia ospiterà un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi organizzato da Fondazione Telethon ETS. radiogold.it scrive