al teatro de silva arriva la lirica dal barbiere di siviglia alla carmen

Dieci spettacoli di prosa, grande musica e danza, eventi speciali fuori abbonamento in una contaminazione di generi. È la stagione 20252026 del Teatro Civico Roberto de Silva di Rho. Il teatro ‘di provincia’ sorto dalle ceneri dell’ex fabbrica di profumi del Gruppo Bracco che in questi anni ha già conquistato il suo pubblico, si prepara ad un altro salto di qualità . Se mai ce ne fosse bisogno. Il sipario si alza il 17 settembre con lo spettacolo (fuori abbonamento ad ingresso gratuito) "Perché no?" di e con Diego Dalla Palma. Il 10 e 12 ottobre inizia la stagione lirica con “ Il Barbiere di Siviglia “ di Rossini con Vincenzo Nizzardo nel ruolo di Figaro, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Brusa e la regia di Damiano Michieletto, ripresa da Tommaso Franchin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it