Al Politeama manifestazione per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale

In un momento di crisi globale, la manifestazione al Politeama si fa portavoce di un appello urgente: fermare la spirale di violenza in Medio Oriente e impedire la terza guerra mondiale. Il Mediterraneo brucia sotto i colpi di logiche coloniali e predatorie, mentre vite innocenti vengono cancellate con metodi che ricordano il genocidio. È ora di ascoltare le voci di chi chiede pace, giustizia e solidarietà, perché il futuro si costruisce con scelte coraggiose.

Il medioriente brucia, l’occidente continua a imporsi con logiche coloniali e predatorie. Le vite di civili innocenti vengono spazzate via con logiche genocide. Israele è il braccio armato di questo processo. Anche le cancellerie più progressiste non riescono a far valere le ragioni del diritto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al Politeama manifestazione per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale

In questa notizia si parla di: israele - politeama - manifestazione - fermare

Il 18 giugno alle ore 18:00 a Piazza Politeama, Palermo si mobilita per fermare la guerra in Medio Oriente e denunciare le politiche genocide di Israele. In piazza per la pace, il diritto internazionale e la solidarietà con il popolo palestinese. #Palermomanifestaz Vai su Facebook

Al Politeama manifestazione per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale; Palermo scende in piazza per la Palestina: manifestazione il 18 giugno in Piazza Politeama.

IN PIAZZA POLITEAMA IL 18 GIUGNO ALLE ORE 18:OO, PER FERMARE ISRAELE - IN PIAZZA POLITEAMA IL 18 GIUGNO ALLE ORE 18:OO, PER FERMARE ISRAELE E CONTRO LA TERZA GUERRA MONDIALE. Secondo blogsicilia.it

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Quello che stiamo vivendo è un periodo "ancora caratterizzato da molte incertezze. Da ilfattoquotidiano.it