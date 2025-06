Al Parco del Mare torna lo street-basket di Carlton Myers Tra gli ospiti anche Danilovic e Basile

Al Parco del Mare, il famoso street basket di Carlton Myers ritorna con ancora più energia e ospiti d’eccezione come Danilovic e Basile. Ma quest’anno, l’evento si amplia: oltre al grande basket “street”, spazio a padel, beach volley e tanta solidarietà. Il “Sand Rimini”, nato nel 2023 in memoria di Sandro Bucchi, continua a crescere, trasformando il parco in un vivace cuore di sport e comunità. Le nuove discipline promettono emozioni senza confini, unendo divertimento, salute e solidarietà in un’unica grande festa.

Grande "street" basket, ma da quest'anno anche padel, beach volley e tanta solidarietà: il "Sand Rimini", evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, continua a crescere e abbraccia gran parte del Parco del Mare. Sono le nuove discipline.

