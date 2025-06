Al Laboratorio Aperto un viaggio interattivo tra performance artistiche e intelligenza artificiale

Al laboratorio, un viaggio interattivo tra performance artistiche e intelligenza artificiale ha coinvolto appassionati e professionisti dell’arte digitale, offrendo un’esperienza unica di innovazione e creatività. Organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna, il corso “AI nelle competenze digitali per video e performance dal vivo” si è concluso con grande successo, dimostrando come l’integrazione tra tecnologia e arte possa aprire nuove frontiere espressive e professionali. Un percorso formativo che ha lasciato il segno, ispirando nuovi progetti e collaborazioni.

Ha attirato partecipanti con diverse esperienze e competenze in ambito di arte digitale e all'avanguardia, il corso organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna "AI nelle competenze digitali per video e performance dal vivo", che si è concluso con successo nei giorni scorsi. Un percorso formativo.

