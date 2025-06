Al G6 Ue e Stati Uniti restano lontani | il ruolo di Meloni e dell' Italia

Da questa scena emerge chiaramente come il ruolo di Meloni e dell’Italia nel contesto internazionale sia ancora lontano dalla centralità desiderata. Mentre i grandi si confrontano su questioni cruciali, l’Italia si trova in disparte, combattendo per farsi ascoltare. È un momento che sottolinea l’importanza di rafforzare la nostra voce a livello globale per contribuire attivamente alle decisioni che plasmeranno il futuro.

Su una panchina del resort delle Montagne Rocciose, Giorgia Meloni parla a quattr’occhi con Donald Trump. Da lì a poco il presidente statunitense lascerà la località canadese di Kananaskis per tornare a Washington, a occuparsi della situazione iraniana. È una delle poche immagini simbolo di questo summit, che passerà alla storia come il G7 che mentre si decideva il futuro del Medio Oriente è diventato un G6, privo del leader più importante. Da palazzo Chigi fanno sapere che col capo della Casa Bianca la premier ha discusso del conflitto tra Israele e Iran, insistendo sull’«opportunità di riaprire la strada del negoziato» e sulla necessità di raggiungere il cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Al "G6" Ue e Stati Uniti restano lontani: il ruolo di Meloni e dell'Italia

