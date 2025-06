Al convegno sul femminismo di destra Verini apre al governo | La legge sul femminicidio va votata da tutti

In un caldo pomeriggio di giugno, alla sala Nassiriya del Senato, si accende una speranza inattesa: il dialogo tra maggioranza e opposizione sul ddl contro il femminicidio. Durante la presentazione di “L’altro Femminismo”, Verini apre al governo, proponendo un fronte condiviso contro questa tragedia. È un segnale che potrebbe cambiare le sorti di una battaglia troppo a lungo trascurata. La politica dimostra di poter unirsi per una causa così urgente e fondamentale.

Sul ddl femminicidio maggioranza e opposizione potrebbero trovare una convergenza più unica che rara. L'anticipazione che non ti aspetti arriva in un torrido pomeriggio di giugno, alla sala Nassiriya del Senato, in occasione della presentazione del libro "L'altro Femminismo" (Eclettica edizioni)  curato da Annalisa Terranova e Cristina Di Giorgi. Femminicidio, mano tesa di Verini alla maggioranza. Davanti a una platea a stragrande maggioranza di donne, il senatore dem Walter Verini lancia l'avviso ai naviganti: «Non sono un fanatico della cultura woke, non sono per la gpa, sono un vecchio comunista degli anni '70, che ancora ricorda con sgomento una scritta sui muri di Perugia 'Castrarne uno, per educarne cento'.