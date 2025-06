Al concerto di Vasco Rossi con Atm più shuttle e autobus per arrivare allo stadio | ecco come funziona

Se sei tra i tanti pronti a vivere l’emozione del concerto di Vasco Rossi a Messina, scopri come muoverti facilmente grazie ai servizi ATM. Con shuttle dedicati e autobus speciali, il trasporto diventa semplice e sicuro. Preparati a partire senza stress e a goderti al massimo questa due giorni di musica memorabile!

Per il concerto di Vasco Rossi, che conta milioni di fan, è previsto nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno l’arrivo in città di circa 80mila persone. In occasione dell’importante evento musicale organizzato dal Comune di Messina, ATM attiverà un piano straordinario per i collegamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Al concerto di Vasco Rossi con Atm, più shuttle e autobus per arrivare allo stadio: ecco come funziona

In questa notizia si parla di: concerto - vasco - rossi - shuttle

I Colpa D'Alfredo in concerto a Carini, la tribute band di Vasco Rossi al parco Almoad - Sabato 17 maggio, il Parco Almoad di Carini ospiterà i Colpa D’Alfredo, la tribute band di Vasco Rossi, per un concerto imperdibile.

Dite la verità, quanto vorreste essere lì? Questa sera il primo concerto di Vasco del nuovo tour. Oggi e domani tappa a Torino. Vai su Facebook

Al concerto di Vasco Rossi con Atm, più shuttle e autobus per arrivare allo stadio: ecco come funziona; Autobus, modifiche ai percorsi per i concerti di Vasco Rossi; Scaletta concerto Vasco Rossi a Napoli, Stadio Maradona 16 e 17 giugno 2025.

Vasco Rossi in concerto al Maradona di Napoli omaggia Pino Daniele: "Un artista totale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vasco Rossi in concerto al Maradona di Napoli omaggia Pino Daniele: 'Un artista totale' ... Lo riporta tg24.sky.it

Biglietti Concerto Vasco Rossi, Vascolive tour 2026: come acquistarli, date e prezzi - Biglietti Concerto Vasco Rossi, Vascolive tour 2026: come e quando acquistarli, le date e tutte le informazioni sui nuovi eventi. Riporta ilsussidiario.net