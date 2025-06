Al Centro della Musica protagonisti Enrico Beruschi e il Gruppo Fiati Musica Aperta

Al centro della musica, il talento e la passione si incontrano in un appuntamento imperdibile. Sabato 21 giugno alle 17.00, il Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti di Bergamo ospita “Così fan tutte (o forse no?)”, un concerto-spettacolo che combina musica, humor e protagonisti d’eccezione come Enrico Beruschi e il gruppo fiati Musica Aperta. Preparatevi a un’esperienza coinvolgente, dove la melodia si sposa con il sorriso sulle labbra.

Bergamo. Musica col sorriso sulle labbra: è un po’ questo l’assunto del quarto appuntamento con “Il Centro della Musica”, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo. Si intitola infatti “Così fan tutte (o forse no?)” il concerto-spettacolo, in programma sabato 21 giugno (ore 17.00) nel Ridotto “Gavazzeni” del Teatro Donizetti, che avrĂ come protagonista il popolare attore Enrico Beruschi insieme al Gruppo Fiati Musica Aperta. Si tratta di un “viaggio semiserio tra gli amori del melodramma” che parte da due domande: è realizzabile la fedeltĂ in amore? Esiste un’autentica e soddisfacente monogamia o è solo un concetto di relativitĂ affettiva? Vive di domande simili Così fan tutte (1790), il tassello femminile (o antifemminista, dipende dai punti di vista) della trilogia Mozart-Da Ponte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al Centro della Musica protagonisti Enrico Beruschi e il Gruppo Fiati Musica Aperta

